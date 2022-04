Gelre ziekenhuizen eist kwart miljoen aan dubbel betaald salaris terug

Dat kan betekenen dat personeelsleden soms tot twintigduizend euro moeten terugbetalen. Het leidt tot grote onrust onder medewerkers. Zij vragen om kwijtschelding, maar daar wil het ziekenhuis niks van weten. Financieel bestuurder Edwin Maalderink laat dagblad NRC weten het pijnlijk te vinden om het personeel te vragen het geld terug te storten, maar zoals bij een salaristekort een nabetaling volgt, volgt in dit geval een naheffing.

Extra diensten

Vanaf begin 2021 zijn door een menselijke fout extra diensten dubbel uitbetaald. Het gaat met name om verpleegkundigen die op de SEH en de IC werken en die door corona veel extra uren maakten. Ook medewerkers van de receptie en de secretariaten, analisten en voedings- en afdelingsassistenten kregen te veel uitbetaald. Het personeel deed meermaals navraag naar de uitbetalingen. Desondanks bleef de fout lange tijd onopgemerkt. Het is pas in februari 2022 hersteld, zo geeft het ziekenhuis aan. In april werden de medewerkers ingelicht.

Emoties

Tijdens een informatiebijeenkomst met de raad van bestuur liepen de emoties hoog op. Toen duidelijk werd dat het ziekenhuisbestuur geen verantwoording kwam afleggen werd de sessie voortijdig beëindigd, aldus het NRC. Sindsdien zijn verpleegkundigen terughoudender om extra diensten te draaien.