Grote geldzorgen bij Gelre Ziekenhuizen

Gelre Ziekenhuizen met vestigingen in Zutphen en Apeldoorn verkeert in grote financiële problemen. De organisatie voorziet voor dit en volgend jaar een tekort dat kan oplopen tot 20 miljoen euro per jaar. Het ziekenhuis versnelt maatregelen om goedkoper te kunnen werken, aldus Rolf de Folter, voorzitter ad interim van de raad van bestuur.

Volgens De Folter zijn de coronacrisis, gestegen personeelskosten, inflatie en de stijging van de energiekosten oorzaken van de geldzorgen. Personeel meldt zich vaker ziek en dan moeten relatief dure externe medewerkers worden ingehuurd. Door de Covid-periode hebben vernieuwingen in de organisatie bovendien vertraging opgelopen. “We zijn ingehaald door de tijd”, aldus De Folter, die stelt dat de afgelopen jaren nog met een bescheiden positief resultaat konden worden afgesloten.

Vaker digitaal

Het ziekenhuis gaat nu vaker digitaal werken op de poliklinieken. Patiënten kunnen onlinegesprekken voeren met een arts en hoeven dan niet naar het ziekenhuis te komen. Ook komen er videofilms en animaties waarmee ze zich kunnen voorbereiden op een behandeling. Dat geeft meer ruimte voor nieuwe patiënten, aldus Gelre Ziekenhuizen.

Focusklinieken

Het ziekenhuis gaat bepaalde behandelingen nog maar op één locatie aanbieden. Patiënten kunnen vanaf volgend jaar niet meer voor elke behandeling zowel in Zutphen als in Apeldoorn terecht. Gelre Ziekenhuizen wil volgend jaar ook gaan werken met zogenoemde focusklinieken: klinieken waar alle aandacht gericht is op bepaalde ziektebeelden. Patiënten die geen ziekenhuisbehandeling meer nodig hebben, worden sneller doorverwezen naar thuiszorg en verpleeghuiszorg. “Dat is nodig om de toegang tot specialistische zorg voor alle inwoners uit het verzorgingsgebied in stand te houden”, meldt De Folter.

Waarschuwingen

Gelre Ziekenhuizen is niet het enige algemene ziekenhuis dat in financiële nood verkeert. Eerder waarschuwden het Ikazia in Rotterdam, Bernhoven in Uden en het Zaans Medisch Centrum al voor miljoenentekorten. (ANP)