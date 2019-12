Gelre ziekenhuizen neemt schoonmakers weer in dienst

Gelre ziekenhuizen neemt de schoonmaak van zijn twee ziekenhuizen en de buitenpoliklinieken weer in eigen beheer. De ziekenhuisorganisatie neemt vanaf half december de schoonmakers van CSU die bij Gelre schoonmaken in dienst. Gelre wil zo meer grip hebben op de aansturing en kwaliteit van de schoonmaak, zo laat de organisatie weten.

“Gelre ziekenhuizen heeft de voor een groot deel al zelf in de portefeuille”, zo meldt de zorgorganisatie. “Met deze keuze om nu alle schoonmaak in eigen beheer te nemen, neemt het ziekenhuis een strategisch besluit alle specialistische kennis van schoonmaak weer in huis te hebben. De overname vindt plaats in goed overleg met CSU en conform de Wet Overgang van Onderneming. Dit betekent dat alle contractafspraken met de werknemers en arbeidsvoorwaarden in stand blijven.”