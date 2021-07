Gemeente Goes kleedt Wmo uit

De gemeente Goes neemt maatregelen om op de Wmo te bezuinigen. Inwoners krijgen geen huishoudelijke hulp meer vergoed als die korter dan een half jaar nodig is. Mensen met een jaarinkomen van minstens anderhalf keer de bijstandsnorm krijgen geen vergoeding. Dat geldt ook voor inwoners die het afgelopen anderhalf jaar een particuliere hulp hadden. Als uit onderzoek van de gemeente blijkt dat mensen met een Wmo-aanvraag ook een beroep kunnen doen op ondersteuning vanuit de Wlz of de Zvw, dan moeten ze eerst daar aankloppen. Pas met een afwijzing kent Goes een Wmo toe.

Dat blijkt uit de nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Goes, waar website Binnenlands Bestuur over schrijft. Inwoners moeten zoveel mogelijk zelf regelen of gebruik maken van algemene voorzieningen. Pas als maatwerk nodig is, verstrekt de gemeente ‘de goedkoopst adequate tijdig beschikbare voorziening’. Met het uitkleden van de Wmo hoopt de gemeente te voorkomen dat het tekort op het sociaal domein oploopt tot de drie miljoen euro. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd.

Grenzen van de wet

Goes is niet de enige gemeente die worstelt met oplopende kosten. Veel gemeenten zien een forse stijging in gebruik van huishoudelijke hulp sinds de invoering van het Wmo-abonnementstarief, ook door welgestelde burgers. De kosten daarvoor bedragen 19 euro per maand. De rijksoverheid zegt de aanzuigende werking niet te willen compenseren, en vraagt de gemeenten ‘de grenzen van de wet op te zoeken’. Een inkomenstoets zou daarbij horen. De gemeenten Krimpen aan den IJssel en Leuseden zijn Goes al voorgegaan in de versobering van de Wmo.