Gemeente Groningen kan geld MartiniZorg niet terugvorderen

De gemeente Groningen is bereid om de curator van het failliete MartiniZorg te benaderen om inzage te krijgen in de financiën van de zorgorganisatie. Het terugvorderen van geld wordt moeilijk. De gemeente vindt het “onwenselijk” dat de eigenaar 2,1 miljoen euro aan dividend heeft uitgekeerd, maar deze uitkeringen zijn wel legaal, schrijft het Groningse college in een brief aan de gemeenteraad.

In de wet staat dat een onderneming niet “uitgekleed” mag worden door een eigenaar via dividenduitkeringen, maar of hier sprake van is verloopt via de curator. Die heeft aangegeven een onderzoek te starten naar de financiële gang van zaken bij MartiniZorg.

Failliet

MartiniZorg ging begin dit jaar failliet nadat de Groningse zorgaanbieder al enkele jaren in de problemen zat. Zo werd MartiniZorg in december 2020 geconfronteerd met een claim door het RIGG. Na een ingebrekestelling door Gemeente Groningen en een IGJ-rapport waarin de Inspectie haar zorgen uitte over de kwaliteit van zorg, kwam de aanbieder onder extra toezicht te staan bij de inspectie.

Drugsdealers

Volgens oud-medewerkers en –cliënten waren er allerlei misstanden bij het bedrijf. Zo liepen drugsdealers in het uit een locatie en was het personeel niet geschoold om, om te gaan met de zwaardere cliënten. Uit onderzoek van RTV Noord bleek later dat eigenaar in enkele jaren ruim 2 miljoen euro dividend heeft uitgekeerd.

Maatregelen

De gemeente zegt voorafgaand aan het bankroet al maatregelen te hebben genomen om ervoor te zorgen dat dit soort gevallen niet meer kunnen voorkomen. Zo wordt de zorginkoop verscherpt met extra eisen voor financiële draagkracht. Het uitkeren van winst boven 5 procent van de omzet mag ook niet meer.