Gemeente houdt oud-bestuurders uit toekomstplannen Slotervaart

Loek Winter en Willem de Boer mogen op geen enkele manier bij de toekomst van het voormalige MC Slotervaart worden betrokken. Dat heeft de gemeente Amsterdam afgedwongen in de overeenkomst met vastgoedontwikkelaar Zadelhoff, zo meldt de lokale nieuwszender AT5 .

Dinsdag werd bekend dat Zadelhoff en de gemeente het eens zijn geworden over de bestemming van het failliete ziekenhuis.

Om de twee oud-bestuurders uit de plannen voor het Slotervaart te houden was Amsterdam bereid tot drastische maatregelen. Dat bleek tijdens de onderhandelingen. De gemeente dwong het recht op de eerste koop af, maar dat werd door de rechter van tafel geveegd. Daarop kondigde de stad een onteigeningsprocedure te zullen starten om het vastgoed in handen te kunnen krijgen. Dit zag de gemeenteraad niet zitten vanwege de vele juridische haken en ogen. De gemeente zou mogelijk opdraaien voor de miljoenen die de curatoren van het faillissement daardoor zouden mislopen.

Nu heeft de gemeente dus in de overeenkomst met vastgoedonderneming Zadelhoff afgedwongen dat Winter en De Boer op geen enkel moment bij het beoogde zorgcentrum betrokken zullen zijn. Het tweetal wordt door velen verantwoordelijk gehouden voor het faillissement van het MC Slotervaart. Of dat ook zo is, moet nog uit twee ingestelde onafhankelijke onderzoeken blijken.

De commissie Van Manen, die het faillissement onderzoekt, komt begin 2020 met haar conclusies. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) komt donderdag met een rapport over de patiëntveiligheid tijdens het faillissement.

Zorgfunctie

Amsterdam heeft verder geëist dat het Slotervaartgebouw een zorgfunctie voor de buurt zou houden. Volgens AT5 heeft de gemeente een maximale huurprijs afgedwongen. In het gebouw wordt ruimte gemaakt voor verpleeghuiszorg en komen er betaalbare ruimtes voor huisartsen en andere eerstelijnszorgpartijen. Ook komen er algemene ruimtes waar buurtbewoners terecht kunnen voor een vergadering of een betaalbare verse maaltijd.

Voor de curatoren betekent de deal dat zij alle openstaande claims tegen het MC Slotervaart kunnen betalen. Zadelhoff heeft namelijk een bedrag van minimaal 45 miljoen euro toegezegd, aldus AT5.