Gemeente niet verplicht tot jeugdzorg in eigen regio

De gemeente Katwijk hoeft geen jeugdzorgplek in de eigen regio te regelen voor een jonge inwoner van de kustplaats. Dat heeft de rechter in Den Haag woensdag bepaald.

Een Katwijkse vader had een kort geding aangespannen tegen het college van zijn gemeente, om een goede jeugdzorgplek voor zijn zoon af te dwingen in de buurt van zijn woonplaats. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg.

Hoenderloo Groep

De zoon, die onder meer een gedragsstoornis heeft, woonde op de Veluwe bij De Hoenderloo Groep van de zorgorganisatie Pluryn. De Groep sluit deze zomer de deuren. Daardoor wordt de jongen niet alleen overgeplaatst, maar is dat nieuwe onderkomen ook nog eens opnieuw een eind van huis: circa 115 kilometer van Katwijk, in De Glind. Een onderkomen in de eigen omgeving zou volgens diverse partijen beter voor hem zijn, maar de rechter stelt nu dat er op de plek in De Glind op zich passende jeugdhulp is.

Wenselijk

Ook de rechter erkent dat het inderdaad “zeker wenselijk” is dat een jeugdige zo veel mogelijk binnen de regio zorg krijgt. De Jeugdwet verplicht het college van burgemeester en wethouders echter niet om in alle gevallen jeugdhulp in de eigen omgeving te bieden. “Zeer gespecialiseerde zorg kan soms maar op enkele plaatsen in het land worden geboden.”

Daarbij komt dat het college nog wel onderzoekt of het mogelijk is om toch passende zorg in de buurt aan te bieden. Daarvoor is zelfs een procesbegeleider aangesteld. ((ANP)