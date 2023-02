Gemeente Veldhoven start met digitale dagbesteding

De digitale dagbesteding bestaat uit interactieve, online activiteiten. Senioren kunnen deelnemen aan sociale, creatieve en beweegactiviteiten vanachter een beeldscherm. Denk hierbij aan: samen de krant doornemen, geheugenspellen of gezamenlijk gymmen vanuit de huiskamer. Op deze manier komen senioren laagdrempelig in contact met elkaar en bespreken ze voor hen zinvolle onderwerpen. Ans van Kuik, directeur SWOVE: ”Onze betrokken organisaties willen graag dat senioren een zinvolle dag hebben en willen voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Wij zijn ervan overtuigd dat digitale dagbesteding hieraan kan bijdragen”.

Dagbesteding

Rob Slegers, manager Services, Vastgoed en Automatisering van Zorg in Oktober: ”Door de toename van ouderen die langer thuis blijven wonen is er behoefte ontstaan aan een ruimer en gevarieerder aanbod. Tegelijkertijd worden ouderen ook digitaal vaardiger. Digitale dagbesteding kan hiermee een mooie aanvulling zijn op het bestaande aanbod van fysieke dagbesteding.“ Digitale dagbesteding zal in 2023 een pilot zijn. Bij voldoende animo en succes gaat de gemeente Veldhoven digitale dagbesteding structureel aanbieden. Wethouder Huub Stroeks: “We streven ernaar dat alle inwoners van Veldhoven een goed leven kunnen leiden, ook als ze ouder worden. Een goede dagbesteding draagt daaraan bij en dat dat straks ook digitaal kan, is een waardevolle aanvulling.”

Vvt-platform

De pilot is mede mogelijk gemaakt door de gezamenlijke inzet en middelen van het VVT-Platform Zuidoost-Brabant. De uitdagingen in de ouderenzorg stapelen zich op. In regio Zuidoost-Brabant hebben Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (VVT) in samenspraak met het CZ-zorgkantoor zich verenigd in het VVT Platform Zuidoost-Brabant met als doel het vernieuwen en verbeteren van de ouderenzorg in de regio.