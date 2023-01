Gemeente wint zaak tegen zorgorganisatie maar zet niet door

De gemeente Helmond heeft bij de rechter inzage afgedwongen in de financiële huishouding van zorgaanbieder Stichting Renaissance Zorg (SRZ). Toch besloot de gemeente daar geen gebruik van te maken, meldt het Eindhovens Dagblad.

De gemeente Helmond kreeg argwaan toen Stichting Renaissance Zorg (SRZ) in 2019 een ton winst noteerde, terwijl het ruim vier ton binnen kreeg. Renaissance Zorg weigerde de gemeente echter inzicht te geven in de boekhouding.

Contact beëindigd

De gemeente stapte daarop naar de rechter en kreeg onlangs in hoger beroep gelijk. Toch wordt er geen gebruik gemaakt van het recht op inzage in de financiële huishouding, schrijft ED. Sinds mei vorig jaar is het contract met de zorgaanbieder beëindigd.

Doel bereikt

“Het doel van de gemeente was om adequate zorg aan haar cliënten te realiseren en geen contracten met zorgaanbieders te onderhouden waarbij twijfels waren over de rechtmatige inzet van geld. Dat doel is bereikt””, citeert ED de woordvoerder van wethouder Harrie van Dijk.