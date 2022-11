Gemeenten: eerst jeugdzorg verbeteren, dan pas bezuinigen

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven ze dat ze die gedachte willen laten opnemen in de plannen die rijk, gemeenten en het jeugdzorgveld maken om de jeugdzorg te verbeteren en goedkoper te maken. Als niet de inhoud, maar het geld vooropstaat “ontstaat een immens risico dat kinderen letterlijk het kind van de rekening worden”, waarschuwen ze.

Er zullen (nog) langere wachtlijsten ontstaan voor kinderen en jongeren die jeugdzorg nodig hebben en de hulp aan kwetsbare kinderen komt nog verder in de knel, benadrukken ze. Ook vrezen de gemeenten een ontslaggolf.

Bezuinigingen ingeboekt

Het kabinet heeft de bezuinigingen al ingeboekt. Over die concrete maatregelen die moeten worden vastgelegd in een hervormingsagenda had begin dit jaar al overeenstemming moeten zijn. Uit de nieuwste brief van de grote gemeenten blijkt opnieuw dat het proces om tot concrete afspraken te komen uiterst moeizaam verloopt.

De grote steden waarschuwen dat het kabinet dezelfde fout dreigt te maken als in 2015. Toen werden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg en werd op voorhand fors bezuinigd op het budget van het rijk aan gemeenten. Gemeenten zouden de jeugdzorg beter en goedkoper kunnen regelen, was het adagium van het kabinet. Dat leidde vanaf 2017 tot grote financiële tekorten bij gemeenten. (ANP)