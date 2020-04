Gemeenten moeten zorgaanbieders tijdens coronacrisis doorbetalen

Gemeenten moeten de maandomzet van zorgaanbieders in de jeugdhulp en maatschappelijke tijdens de coronacrisis doorbetalen zoals daarvoor. Dat geldt in ieder geval tot 1 juni, zo blijkt uit een uitwerking van afspraken tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk over de financiering van gemeentezorg. Over de meerkosten van de crisis zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.

Op 25 maart deden het Rijk en de VNG al een dringend beroep op gemeenten om zorgaanbieders financieel te ondersteunen. In het document dat toen is verspreid, deed het Rijk de toezegging dat het de meerkosten die door de gemeenten aan hun zorgaanbieders betalen, zou vergoeden. Daarover wordt in de uitwerking van afspraken tussen VNG en Rijk niet meer gerept.

Personeel behouden

Vooralsnog zijn afspraken gemaakt om zorgaanbieders overeind te houden en de continuïteit van zorg te garanderen. Dat betekent dat zorgaanbieders vooral in staat moeten worden gesteld om hun personeel te behouden. Dat kan volgens VNG en Rijk door de maandomzet van zorgaanbieders te garanderen. Als zorgaanbieders door de coronacrisis omzet missen, moeten gemeenten dat aanvullen tot het maandgemiddelde van de omzet van die aanbieder in 2019, zo is te lezen in het document dat de VNG donderdag publiceerde.

Beeldbellen

Zorgaanbieders mogen tijdens de crisis de zorg declareren die ze gewoon leveren en de omzet melden die ze missen. Daarnaast mogen ze ook zorg declareren die op een andere manier is geleverd dan gewoonlijk, bijvoorbeeld op afstand via beeldbellen. Wel moeten ze deze zorg zoveel mogelijk op de reguliere manier zien te declareren. Zorgaanbieders krijgen de expliciete opdracht om zoveel mogelijk zorg ook te blijven leveren.

Achteraf afgerekend

De zorgaanbieders moeten oppassen dat ze niet te veel vragen van gemeenten. Achteraf zal er worden afgerekend. Als coronacrisis voorbij is, moeten aanbieders aantonen wat de inzet van hun personeel in deze periode was en welke kosten zij hebben gemaakt. “Als de gerealiseerde kosten aanzienlijk afwijken van de financiering van de omzet, moet daarvoor afgerekend worden”, zo is in de afspraken tussen Rijk en VNG te lezen.

Rijk en VNG erkennen dat achteraf afrekenen “behoorlijk ingrijpend” kan zijn voor aanbieders die voor veel gemeenten werken. De kosten moeten namelijk worden toegerekend naar specifieke gemeenten of regio’s. “Aanbieders zullen zelf goed zicht willen houden op de verhouding tussen de gegarandeerde omzet en de kosten die ze maken. Als ze zien dat de compensatie te hoog is, verzoeken we hen dringend bij gemeenten aan te geven dat de omzetgarantie verlaagd moet worden, zodat omzetgarantie en kosten met elkaar in balans blijven. Hierdoor kunnen aanbieders zelf een administratief belastende afrekening voorkomen.”

Richtinggevend

Tot slot wijzen VNG en Rijk erop dat de uitwerking van de onderlinge afspraken “richtinggevend” is. Dat lijkt gemeenten nog de ruimte te geven om hiervan af te wijken. De uitwerking gaat ook nadrukkelijk over de continuïteit van financiering, niet over meerkosten, de uitgestelde vraag en de rechtmatigheid van alternatieve levering. “Deze onderwerpen worden parallel en in samenhang uitgewerkt, en zouden idealiter ook gelijktijdig gepubliceerd moeten worden. Dit laatste is vanwege de coronacrisis in de tijd niet haalbaar en leidt onvermijdelijk tot continuïteitsproblemen van zorgaanbieders. In de uitwerking van de andere onderwerpen zal verbinding worden gelegd met het onderdeel continuïteit van financiering”, aldus VNG en Rijk.

