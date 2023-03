Geneeskundestudent wil meer vergoeding voor coschap in ziekenhuis

Wie als geneeskundestudent stage loopt in een algemeen ziekenhuis krijgt een vergoeding van 100 euro per maand, legt voorzitter van De Geneeskundestudent Pim den Boon uit. Dat vindt hij oneerlijk, omdat andere stagiaires in het ziekenhuis, zoals verpleegkundigen, meer dan 400 euro in de maand ontvangen.

Ongelijke behandeling

Via sociale media willen de studenten aandacht voor de ongelijke behandeling. Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk filmpjes rond zullen gaan van actievoerders die de handen op elkaar slaan, met de hashtag #handenopelkaarvoordeco. Het is volgens Den Boon niet de eerste keer dat de studenten om een hogere vergoeding vragen.

Coschap

Geneeskundestudenten lopen gemiddeld meer dan 50 uur per week stage in het ziekenhuis, zegt hij. “Er is eigenlijk geen tijd voor een bijbaantje naast de studie, maar gezien de lage vergoeding zijn veel studenten daar wel toe genoodzaakt.” De studenten lopen ook stage in andere sectoren. In de gehandicaptenzorg is volgens Den Boon bijvoorbeeld wél een hogere stagevergoeding mogelijk, maar geneeskundestudenten lopen het grootste deel van hun coschappen tijdens de masteropleiding in algemene ziekenhuizen.

Nieuwe cao

De coassistenten willen dat in de nieuwe cao ziekenhuizen, waarover de onderhandelingen stroef verlopen, een hogere vergoeding voor hen wordt meegenomen. Ziekenhuispersoneel voerde vorige week landelijk actie voor onder meer een hoger loon, maar omdat coassistenten geen werknemers zijn, konden zij daar niet aan meedoen.

De belangenclub biedt dinsdag een petitie aan bij werkgeversorganisatie NVZ. De petitie is zo’n 8000 keer ondertekend. Een woordvoerder van de NVZ laat weten “geen mededelingen” te willen doen over de eisen van de coassistenten, omdat de onderhandelingen voor de nieuwe cao nog lopen. (ANP)