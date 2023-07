Generatieve AI in de zorg staat voor cruciale volgende stap

Generatieve AI, artificial intelligence die onder meer tekst, beeld en audio maakt, moet niet te lang in de geinige gadget-fase blijven hangen. Er zijn tal van voorbeelden waarbij de technologie van meerwaarde kan zijn in de zorg, maar om echt impact te hebben is het zaak om toepassingen serieus door te ontwikkelen en te implementeren. Dat betoogt tech-redacteur Sytse Wilman van Skipr in een nieuwe aflevering van de podcast Voorzorg.