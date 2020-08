Gezamenlijke cliëntenraad Santiz heft zichzelf op

De cliëntenraad van Santiz heeft zich in zijn vergadering van 10 augustus 2020 ontheven van zijn functie. Door de Raad van Bestuur van Santiz zullen op korte termijn twee cliëntenraden worden ingesteld voor beide huizen.

De stap volgt op het eerdere afblazen van de beoogde fusie tussen het Slingeland Ziekenhuis (SZ) en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Met het oog hier op besloten de betrokken cliëntenraden in april 2018 om op te gaan in één gemeenschappelijke raad, de cliëntenraad Santiz. De ontwikkelingen in het afgelopen jaar hebben geleid tot het besluit om de gemeenschappelijke cliëntenraad op te heffen.

Ruimte

“Onder de huidige omstandigheden van defusie is dit een zeer te respecteren besluit”, zegt interim-bestuursvoorzitter Jeltje Schraverus van het Slingeland. “Hiermee maakt de cliëntenraad Santiz ruimte voor de beide ziekenhuizen om hun medezeggenschap van cliënten te regelen. Dit is zoals ik deze cliëntenraad heb leren kennen. Betrokken en realistisch met een goed oog voor de patiënten belangen van beide organisaties.”

Betreuren

De leden van de cliëntenraad Santiz betreuren dat het niet mogelijk is gebleken om tot een duurzame samenwerking tussen de ziekenhuizen te komen. De leden van de Cliëntenraad Santiz spreken uit dat in de toekomst patiëntbelangen voorop horen te staan in de Achterhoek.