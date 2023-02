Gezonde leefstijl verkleint kans op terugkeer blaaskanker

De onderzoekers zagen 26 procent minder terugkeer van blaaskanker bij de groep die het hoogst scoorde op gezond leven vergeleken met de minst gezond levende groep. Ook hing een gezondere leefstijl samen met een betere kwaliteit van leven.

Vragenlijsten

In het onderzoek werden 885 patiënten uit 22 Nederlandse ziekenhuizen 3,5 jaar gevolgd met vragenlijsten. Zij hadden blaaskanker die nog niet in de blaasspier was gegroeid, dat is bij ongeveer driekwart van alle blaaskankers. “Deze mensen vulden vragenlijsten in over hun leefstijl voor de diagnose en drie maanden daarna”, vertelt onderzoeker Moniek van Zutphen. De onderzoekers zetten de resultaten van de vragenlijsten om in een score voor gezond leven. Daarbij gebruikten ze de adviezen voor een gezonde leefstijl van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WKOF). Deze adviezen gaan over gewicht, lichaamsbeweging en voeding.

Leefstijladviezen

Volgens de onderzoekers bleek uit eerder onderzoek al dat gezond leven de kans op kanker verkleint. Dit is een van de eerste studies die specifiek heeft gekeken naar de terugkeer van ziekte. Voedings- en kankerepidemioloog Alina Vrieling geeft aan dat blaaskanker bij ongeveer de helft van alle patiënten terug komt na de eerste operatie. “Daarom volgt na de operatie een intensief traject van controles en nieuwe behandelingen.”

Toch krijgen patiënten amper leefstijladviezen bij de diagnose blaaskanker terwijl veel mensen na de diagnose aan hun arts vragen wat ze zelf kunnen doen. “We hebben meer studies nodig die onze bevindingen bevestigen voordat we voldoende onderbouwde adviezen kunnen geven. Maar een beetje gezonder leven is altijd een goed idee,”