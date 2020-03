Gezonde voeding na darmkanker verbetert kwaliteit van leven

Het nieuwe onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers aan de Universiteit van Hong Kong en de Universiteit van Birmingham. Het laat zien dat mensen die na de behandeling van darmkanker minder vlees en bewerkte graanproducten, zoals witbrood of witte pasta in plaats van de volkoren varianten, eten een betere kwaliteit van leven ervaren. Ook ervaren ze minder last van depressieklachten.n

Voedingsinterventie

De onderzochte voedingsinterventie was er op gericht om mensen minder vlees (minder dan 5 porties vlees per week, waarvan minder dan 2 porties bewerkt vlees zoals vleeswaren) en minder bewerkte graanproducten (bijvoorbeeld witbrood en witte pasta) te laten eten. Het onderdeel over lichaamsbeweging had als doel om deelnemers 5 dagen per week 30 minuten matig-tot-intensieve lichamelijke activiteit te laten doen in de eerste 6 maanden, vervolgens 5 dagen per week 60 minuten matig-tot-intensieve lichamelijke activiteit.