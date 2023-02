Gezondheidseconoom Van Doorslaer geridderd

Eddy van Doorslaer, gezondheidseconoom, is op 24 februari benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse leeuw. Hij kreeg de versierselen uit handen van locoburgemeester Tim Versnel.

Van Doorslaer heeft afscheid genomen van de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij 32 jaar in dienst was. Hij was actief bij Erasmus School of Health Policy & Management en Erasmus School of Economics. Van Doorslaer stond bekend als bruggenbouwer tussen de economische en de gezondheidswetenschappen.

Internationale samenwerking

Daarnaast werkte hij veel samen met internationale organisaties zoals de Wereldbank, de WHO, UNICEF en de OECD. Hij heeft ook bijdrage geleverd aan de internationale literatuur op andere onderzoeksterreinen, bijvoorbeeld de economische evaluatie van vaccinatieprogramma’s en van de ouderenzorg.

Eddy van Doorslaer Award

Voorafgaand aan zijn afscheidsrede vond een symposium plaats, getitled ‘Health Economics: what’s next?’ Tijdens dit symposium werd een nieuwe jaarlijkse prijs voor gezondheidseconomie aangekondigd: de Eddy van Doorslaer Award.

Naast de benoeming tot ridder, kreeg Van Doorslaer de Desiderius onderscheiding van het College van Bestuur van Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit is een erkenning voor wetenschappelijke leden die zichzelf buitengewoon nuttig hebben gemaakt voor de universiteit en de samenleving.