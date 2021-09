Gezondheidsministers G20-landen praten over coronapandemie

Interessant voor u

Gezondheidsexperts in de Verenigde Staten maken zich zorgen over mensen die het anti-parasitaire middel ivermectine slikken omdat ze het zien als wondermiddel tegen het coronavirus. Een arts uit Oklahoma zegt dat ziekenhuizen de handen vol hebben aan patiënten die een overdosis van het geneesmiddel hebben genomen.

Het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem overweegt om alleen gevaccineerd personeel te laten werken op afdelingen waar de meest kwetsbare patiënten liggen, zegt bestuurder van het ziekenhuis Hans Schoo na berichtgeving van de NOS. "Wij overwegen voor onze meest kwetsbare patiënten om deze positie in te nemen om te zorgen dat zij veilig zijn en blijven", aldus Schoo.

Nieuws

AWVN: Meeste werkgevers willen weten of personeel is gevaccineerd

Een grote meerderheid van de Nederlandse werkgevers wil weten of hun werknemers zijn gevaccineerd. Ze willen dat het in ieder geval voor bepaalde banen mogelijk wordt om te registreren of medewerkers zijn ingeënt. Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van werkgevers in Nederland, op basis van onderzoek onder meer dan 600 bedrijven waar de Volkskrant eerder over schreef.