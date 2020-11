GGD BDO-systeem is ‘houtje-touwtje’

Tien jaar oud

De meeste Nederlandse GGD’en gebruiken voor het bron- en contactonderzoek een computerprogramma dat tien jaar oud is. Bron- en contactonderzoekers die met HPZone werken, klagen steen en been, vertelt de Volkskrant. ‘Het programma is onlogisch opgebouwd en omslachtig in gebruik, met een wirwar aan menu’s met vaak onbegrijpelijke aanduidingen.’ Gegevens uitwisseling tussen GGD’en is lastig. Ook krijgen medewerkers geen automatische melding wanneer meerdere besmette mensen op dezelfde plek zijn geweest.

Crash

De crash van het systeem zorgde voor veel onduidelijkheid over welke cijfers precies klopten en uitstel van beslissingen over coronamaatregelen. De 25 GGD-regio’s willen niet overstappen naar het gratis systeem van the World Health Organisation (WHO). Dat programma, “Go”, is speciaal geschreven voor bron- en contactonderzoek tijdens epidemieën. Maar bijna alle GGD’s zeggen dat ze liever doorgaan met HPZone. Belangrijkste argument: ‘HPZone kennen we’.

Daarom wordt HPZone omgebouwd voor gebruik in de coronapandemie. Voor de teststraten en de laboratoria wordt wel een nieuw programma opgezet, CoronIT.