GGD: Corona-uitbraak onder Rotterdamse studenten alarmerend

In Rotterdam is er een uitbraak van het coronavirus onder studenten. Volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond gaat het om een groep van tien tot twintig personen, maar omdat er nog bron- en contactonderzoek wordt gedaan, verwacht de GGD dat het aantal besmettingen nog flink kan oplopen.

“De studenten die positief zijn getest op het virus geven aan nauwe contacten te hebben gehad en naar verschillende sociale bijeenkomsten te zijn geweest. We verwachten dat er zeker meer uit gaat komen”, laat een woordvoerder van de GGD weten.

De GGD noemt de uitbraak onder studenten in de stad alarmerend. “Deze groep is niet gewend om aan de bel te trekken bij milde klachten, laat zich minder testen en blijft ook minder snel thuis bij klachten. Als iemand in contact is geweest met iemand die positief getest is, moet diegene ook in quarantaine. We merken dat studenten dat vaak niet goed snappen en er soms geen gehoor aan geven. Met die signalen moeten we zeker aan de slag.”

Koploper

De regio Rotterdam is momenteel koploper in Nederland als het gaat om het aantal nieuwe coronabesmettingen. Een verklaring daarvoor heeft de GGD niet. De GGD, gemeente Rotterdam en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond overleggen maandag over de situatie in de regio. (ANP)