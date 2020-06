GGD gaat reserveringsgegevens horeca gebruiken voor onderzoek

Mocht er dan iemand die besmet is met het coronavirus in dezelfde eet- of drinkgelegenheid aanwezig zijn geweest, dan kan de lokale GGD andere klanten daarover informeren.

Het gaat om de namen en telefoonnummers die klanten opgeven als ze een tafeltje reserveren bij bijvoorbeeld een restaurant. GGD’en kunnen deze gegevens alleen gebruiken “als klanten expliciet toestemming hebben gegeven aan de horecaondernemer om deze gegevens te delen met de GGD”. ‘Corona-minister’ Hugo de Jonge schrijft aan de Tweede Kamer dat hij met de sector om tafel wil om te kijken hoe “een dergelijke toestemming vormgegeven kan worden”.

De minister onderzoekt ook “of het gebruik van reserveringsgegevens waardevol kan zijn in andere sectoren waar met reserveringen wordt gewerkt”. (ANP)