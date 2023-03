GGD GHOR na dagvaarding: privacy staat hoog in het vaandel

Stichting ICAM heeft die aan meer dan dertig organisaties laten overhandigen vanwege een datadiefstal uit de GGD-systemen. De organisatie spant een rechtszaak aan zodat een rechter vaststelt wat er verkeerd is gegaan en een schadevergoeding toewijst. Het totale bedrag zou kunnen oplopen tot 3 miljard euro.

Privacy

“Wij gaan deze dagvaarding bestuderen en kunnen hier dus op dit moment nog niets over zeggen. We zullen de discussie met ICAM bij de rechter voeren en zien de zaak met vertrouwen tegemoet”, laat GGD GHOR Nederland weten. De organisatie voegt eraan toe: “Wij hebben privacy en veiligheid van data hoog in het vaandel staan.”

Darkweb

Begin 2021 kwam naar buiten dat GGD-medewerkers handelden in privégegevens van mensen die zich hadden laten testen op besmetting met het coronavirus. Die gegevens werden uit de GGD-systemen gehaald en verkocht op ondergrondse marktplaatsen op het darkweb, een afgeschermd deel van internet. Cyberfraudeurs zijn op zulke fora bereid veel geld te betalen voor persoonlijke gegevens van mensen.

Gedupeerden

Volgens de GGD’en zijn de data van ongeveer 1250 mensen gestolen, maar ICAM zegt dat er veel meer gedupeerden zijn. In totaal zouden tot 6,5 miljoen mensen de dupe kunnen zijn geworden, aldus de stichting.

De dagvaardingen zijn ook overhandigd aan het ministerie van Volksgezondheid, de regionale GGD’en, de gemeenten Amsterdam en Rotterdam en enkele andere instanties. (ANP)