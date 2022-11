GGD HN stopt met mislukt IT-project: 4 miljoen euro kwijt

GGD Hollands Noorden (GGD HN) stopt met de ontwikkeling van GGiD, een digitaal dossier voor digitale jeugddossiers. “Vanwege een blijvend verschil van inzicht over de kwaliteit en functionaliteit van het GGiD is een impasse ontstaan”, aldus GGD HN. Daarmee belandt 3,9 miljoen euro aan investeringen in de prullenbak.

Vanaf 2008 bestaat voor gemeenten een wettelijke verplichting om binnen de jeugdzorg cliëntgegevens digitaal vast te leggen. In 2015 zijn de voorbereidingen voor een nieuw digitaal dossier gestart. “Tijdens de start van het project bestond er nog geen enkel digitaal dossier dat aan alle eisen voldeed”, aldus GGD HN.

Digitaal dossier bouwen

Daarom gaven GGD Hollands Noorden, GGD regio Utrecht en GGD Twente destijds opdracht voor de bouw van een nieuw digitaal dossier. “Met het GGiD wilden wij komen tot een nieuwe eigentijdse dossierapplicatie voor de Jeugdgezondheidszorg. Een dossier dat niet geleid wordt door een leverancier, maar juist tot stand komt vanuit het oogpunt van de inwoner en professional.” Daarnaast moest het digitaal dossier het mogelijk maken dat ouders en/of kinderen toegang kregen tot dossieronderdelen.

De ontwikkeling van het IT-project verliep echter moeizaam. Daarom heeft het bestuur van GGD Hollands Noorden met de besturen van GGD regio Utrecht en GGD Twente deze week besloten te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD. “Het besluit om te stoppen valt zwaar, mede vanwege de financiële consequenties voor de GGD en daarmee ook voor de gemeenten.” GGD HN is genoodzaakt de investeringen van 3,9 miljoen euro die gedaan zijn, ineens af te boeken. Alkmaar Centraal meldt dat GGD regio Utrecht en GGD Twente vermoedelijk ook uit het project stappen. Daarmee verdwijnt nog eens 8 miljoen euro aan uitgegeven investeringen.

Vervolgstappen

GGD HN stapt over op bestaande software. “In de komende tijd onderzoeken we hoe het beëindigen van het bouwproces van het GGiD in formele zin vorm kan krijgen.” In alle betrokken regio’s wordt het traject van het GGiD geëvalueerd. Definitieve besluitvorming volgt later dit jaar.