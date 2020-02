GGD staakt contactonderzoek Duitse coronapatiënt

De Duitse coronapatiënt die in Limburg is geweest, was niet ziek en ook niet besmettelijk tijdens zijn verblijf in de Nederlandse provincie. Daarmee is de noodzaak voor contactonderzoek in Nederland komen te vervallen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). (ANP)

Op dinsdagavond 25 februari werd bekend dat een Duitse man positief getest is op COVID-19. Hij zou vorige week in Nederland zijn geweest. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst is daarom direct gestart met contactonderzoek.

Niet ziek

In de loop van afgelopen nacht is uit dit contactonderzoek gebleken dat de man in het weekend van 8 en 9 februari in Limburg is geweest. Dat is een ruim een week eerder dan de klachten in Duitsland zijn ontstaan. Tijdens dit verblijf in Nederland was hij niet ziek en niet besmettelijk. Daarmee is de noodzaak voor verder contactonderzoek voor dit verblijf in Nederland komen te vervallen.