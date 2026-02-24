GGD waarschuwt voor gevaren isolatieschuim

Bewoners kunnen ziek worden van het gas dat vrijkomt uit zogeheten UF-schuim.

Daarom wil de GGD dat er een einde komt aan het gebruik van UF-schuim, isolatiemateriaal dat de afgelopen jaren in de spouwmuren van zeker tienduizenden woningen in Nederland is aangebracht.

Na onderzoek van Zembla luidt de GGD daarover de noodklok in het programma.

UF-schuim bevat formaldehyde, een stof die op de lijst van Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) staat omdat het kankerverwekkend is en DNA kan beschadigen. Uit een inventarisatie van Zembla blijkt dat bewoners op zeker zeven locaties gezondheidsklachten hebben gekregen. Het gaat om bewoners van huurwoningen in Elst (Utrecht), Dalfsen, Dedemsvaart, Capelle aan de IJssel en Purmerend en om particuliere huiseigenaren in Oostzaan en Nieuwegein. De gemeten formaldehyde-concentraties waren op meerdere locaties zo hoog dat bewoners van de GGD het advies kregen per direct hun huis te verlaten. Sommige huizen zijn al jaren onbewoonbaar.

Kankerverwekkend

Formaldehyde veroorzaakt op korte termijn benauwdheid, hoofdpijn en eczeem. Op lange termijn kan de stof neuskanker en leukemie veroorzaken. “Wat de GGD betreft, zouden we het nu moeten gaan verbieden”, zegt milieu-epidemioloog Jeroen de Hartog van GGD regio Utrecht tegen Zembla, naar aanleiding van een groeiend aantal gezondheidsklachten dat door zijn organisatie in kaart is gebracht.