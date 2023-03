GGD zal nooit echt voorbereid zijn op pandemie

De GGD’en zullen zich nooit helemaal kunnen voorbereiden op een volgende pandemie, maar ze zijn er wel meer klaar voor dan drie jaar geleden, zegt Moniek Pieters. Zij was afgelopen jaren landelijk ‘portefeuillehouder’ van het testen bij de GGD, een soort coördinator. Vrijdag is de allerlaatste dag dat de GGD-teststraten open zijn voor mensen met coronaklachten.

Of het in het geval van een nieuwe pandemie direct beter zou gaan, kan Pieters niet goed zeggen. Wel weten ze nu een stuk beter hoe je snel veel mensen moet werven voor zoiets als grootschalig testen. Ook schakelden de diensten in de loop van de zomer van 2020 over op het digitaal doorgeven van de uitslag, in plaats van iedereen apart te bellen.

Bij een volgende pandemie zullen de 25 GGD’en ook direct soepeler kunnen samenwerken met elkaar, met laboratoria, het ministerie van VWS en uitzendbureaus, denkt Pieters. Maar wie weet wat er voor een volgend virus precies nodig is. “Je weet nooit wat er komt. Stel dat een volgende keer iedereen bloed moet laten prikken voor een test.” Nu bijvoorbeeld een voorraad testmateriaal achterhouden, heeft weinig zin volgens haar.