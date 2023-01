GGD’en gaan inzetten op sterkere kennis- en adviesfunctie

Beschikbare kennis rondom preventie wordt niet altijd benut. “Er is behoefte aan meer samenwerking en betere kennisuitwisseling tussen landelijk en lokaal niveau”, aldus ZonMw. Zo kan de vertaling van ontwikkelde kennis naar lokaal niveau verbeterd worden. Net als de terugkoppeling van lokale ervaringen rond de implementatie van leefstijlinterventies.

Overkoepelend leernetwerk

GGD’en hebben een ‘Impuls versterking kennisfunctie GGD’ ontvangen. Hiermee maken ze personeel vrij om gemeenten te helpen bij het stimuleren, monitoren en evalueren van erkende preventieve interventies in de lokale of regionale context. Daarnaast gaan GGD’en deelnemen aan het overkoepelend leernetwerk van kennispartijen. “Dit is nodig, want de verwachting is dat gemeenten de komende jaren in toenemende mate een beroep op hen doen”, aldus ZonMw. Zo vragen de ambities in het Integrale Zorgakkoord (IZA) en Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA) om versterking van de kennis- en adviesfunctie van GGD’en om de beweging van zorg naar gezondheid te maken.

Met de subsidie ‘Versterking kennisinfrastructuur gezondheidsbevordering en preventie’ wordt nu een samenwerkingsverband opgestart van landelijke kennispartijen RIVM, GGD GHOR, VNG en Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Dit consortium gaat de kennisinfrastructuur stimuleren op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. De kennispartijen gaan samen met GGD’en en andere partners zoals gemeenten en hun inwoners, kennis uitwisselen en afspraken maken over de rollen die elk van deze partijen heeft binnen de kennisinfrastructuur. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkervaringen en ervaringskennis.