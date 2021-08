GGD’en: onderwijs gaat te snel open

Interessant voor u

NU’91 hoopt dat versoepeling goed uitpakt

Beroepsorganisatie NU'91 hoopt dat het kabinet niet te vroeg versoepelt. "Het is een wankel evenwicht en het zijn moeilijke keuzes. Wij hopen alleen in het belang van de zorg dat dit niet verkeerd uitpakt. We willen graag dat het onderwijs snel normaal kan functioneren, maar het mag niet zo zijn dat de zorg extra belast wordt. Dat kunnen we niet hebben", laat de organisatie weten.