GGD’en: strijd tegen overgewicht vergt gelijke kansen

Een kwart van de 18- tot 25-jarigen is te zwaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Om overgewicht te bestrijden, moeten alle kinderen en jongeren dezelfde kansen krijgen voor een gezond gewicht. De kracht zit hem in samenwerking tussen alle betrokken instanties, zegt een woordvoerster van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. “Het is belangrijk dat jongeren weten waar ze terecht kunnen voor hulp.”