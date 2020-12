GGD’en willen zeker weten dat ze juiste vragen stellen

Zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers krijgen begin januari een oproep van hun werkgever, waarna ze kunnen bellen naar de GGD voor een afspraak. “Tijdens dat gesprek moeten allerlei vragen gesteld worden om zeker te weten dat iemand de inenting kan krijgen”, legt de woordvoerster uit. “Stel dat dit vaccin niet geschikt is voor zwangere vrouwen. Dan moeten we vastleggen welke vragen precies gesteld moeten worden om de juiste mensen uit te sluiten. Aan welke groep vraag je naar een eventuele zwangerschap? Niet aan mannen van 60, maar aan welke groepen vrouwen wel? En als ze niet zwanger zijn, maar dat mogelijk wel worden, mogen ze de prik dan ook niet? En hoe vraag je dat uit?”

Communicatie-experts

Er kijken communicatie-experts en artsen mee met het proces. “We oefenen met de vraagstellingen en moeten de kritiek dan weer verwerken. Hetzelfde geldt voor de mensen die de prik gaan zetten, ook zij moeten de juiste informatie hebben en op alle vragen antwoord kunnen geven.”

8 januari

Het kabinet maakte donderdag bekend dat Nederland op 8 januari kan beginnen met inenten, terwijl sommige omringende landen al eind december de eerste prikken zetten. “Welke eisen andere landen stellen aan de informatievoorziening over het vaccin weet ik niet”, zegt de woordvoerster. “Wij willen veiligheid garanderen. Zo’n 80 tot 90 procent van de voorbereidingen hebben we al kunnen treffen, maar voor die laatste details moeten we echt wachten op de informatie van het EMA.” Nadat het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) het Pfizer-vaccin heeft goedgekeurd, wordt alle informatie over bijwerkingen van het vaccin bekend. “Pas dan kunnen wij de puntjes op de i zetten.”

Voldoende paraat apparaat

GGD GHOR Nederland garandeert dat er begin januari voldoende mensen paraat staan om de vaccinatie-operatie uit te voeren. “Het zijn deels mensen die al vaker geprikt hebben, zoals zorgverleners, en deels mensen die speciaal worden opgeleid.”

Inentingen

Volgens informatie van de Rijksoverheid moeten in de eerste fase van het vaccinatieprogramma 269.000 medewerkers van verpleeghuizen, 178.000 medewerkers uit de gehandicaptenzorg en 166.000 medewerkers uit de thuiszorg worden gevaccineerd. Zij krijgen het vaccin van Pfizer en BioNTech. (ANP)