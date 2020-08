‘GGD’en wisten al langer dat onderzoekscapaciteit tekort zou schieten’

Veel GGD’en zijn in april en mei te optimistisch geweest over het bron- en contactonderzoek van besmette personen. Zij gingen uit van het een verdubbeling van het gemiddelde aantal contacten per persoon na de lockdown, terwijl dit een veelvoud hiervan bleek te zijn.

In april en mei zaten veel mensen binnen. De GGD gebruikte het gemiddeld aantal contacten dat besmette personen toen hadden (twee tot drie) voor het bepalen van de duur van een contactonderzoek, aldus de NOS. In het opschalingsplan kwam vervolgens te staan dat een onderzoek vijf uur zou duren. De inschatting bleek veel te laag; in de praktijk kosten de onderzoeken acht tot twaalf uur.

De GGD’s hadden dit kunnen voorzien, want Europese richtlijnen geven aan dat je met gemiddeld dertig contacten rekening moet houden en dat je voor een onderzoek moet rekenen op negen tot veertien uur.

Epidemioloog Arnold Bosman is eind april naar zijn mening gevraagd door meerdere GGD-directeuren naar zijn mening gevraagd en ook hij stelde dat vijf uur veel te weinig was. Naar dit advies is echter niet geluisterd.