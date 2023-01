GGD’s kiezen bestaand systeem na flop digitale jeugddossiers

De GGD’s Hollands Noorden, regio Utrecht en Twente trokken onlangs de stekker uit het gezamenlijke project voor een nieuw digitaal jeudgdossier, het GGiD. Dit ondanks de circa 13 miljoen euro die al in de ontwikkeling was gestoken.

Een “blijvend verschil van inzicht over de kwaliteit en functionaliteit” met de leverancier ligt aan het besluit ten grondslag. Dat herhaalt VWS-staatssecretaris Maarten van Ooijen in antwoord op vragen van de SP over de kwestie.

Bestaand systeem

In plaats van weer een nieuw systeem te laten ontwikkelen, gaat de GGD’s zich oriënteren op de markt, blijkt uit de antwoorden van Van Ooijen. Zij hebben de staatssecretaris laten weten “voornemens te zijn om een bestaand systeem te kopen”. Andere aanbieders van digitale jeugddossiers zijn Topicus, Eljakim, Gino en Allegro Sultum.

GGD’s en bestuur

Verder is Van Ooijen terughoudend in de beantwoording van de vragen. “Het sluiten van een overeenkomst met een softwareleverancier is een aangelegenheid van de GGD’s en hun bestuur”, schijft Van Ooijen. “De GGD’s Hollands Noorden, regio’s Utrecht en Twente delen (en deelden destijds) dezelfde visie en ambitie en hebben daarom destijds het initiatief genomen om de krachten te bundelen.”

Informatiestandaard

Of de drie GGD’s ook gezamenlijk optrekken bij het kiezen van een bestaand systeem, wordt niet duidelijk uit het schrijven van Van Ooijen. Hij wijst erop dat de Informatiestandaard JGZ het mogelijk maakt dat de JGZ-uitvoerders geautomatiseerd gegevens uitwisselen zonder dat de organisaties hetzelfde softwaresysteem hoeven te gebruiken.