GGNet wint Bewogen Deuren Award

GGNet heeft dinsdag tijdens het symposium Voorkomen van verplichte zorg de Bewogen Deuren Award gewonnen. “GGNet is gekozen als winnaar omdat de organisatie enorm grote stappen heeft gezet in het terugdringen van eenzame insluiting”, meldt GGz Breburg, initiator van de award.

GGNet is een organisatie voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in Noord- en Oost-Gelderland. “Bij GGNet zetten ze alles op alles om eenzame insluiting te voorkomen”, concludeert GGz Breburg. In twee jaar tijd heeft de organisatie een reductie van 85 procent van de dwangtoepassingen bereikt. Sommige afdelingen hebben al meer dan twee jaar geen enkele insluiting meer hoeven verrichten. De oude separatiecellen worden daarom gebruikt als opslagruimte.

Onderzoek

De organisatie doet daarnaast wetenschappelijk onderzoek naar het invloed van de Wet Verplichte ggz op de dwang en drangcijfers. “De praktijk laat zien dat vermindering van dwang en drang wel degelijk mogelijk is”, reageert Jochanan Huijser, zorginhoudelijk bestuurder van GGNet. “Door inspanning van het hele netwerk in de regio. En door intensief in contact te zijn en te blijven met de patiënt die in crisis verkeert en te begeleiden, eventueel met ondersteuning van medicatie, tot hij of zij weer grip krijgt.”

Terugdringen verplichte zorg

GGz Breburg is sinds 2008 bezig om het aantal separaties sterk te verminderen. Om aandacht te blijven houden voor de beweging naar nul separaties, reikt GGz Breburg jaarlijks de Bewogen Deuren Award uit aan een persoon of organisatie die zich inzet voor het terugdringen van verplichte zorg en isolatie. In 2022 ontving Sandra Vos, psychiater en geneesheer-directeur bij GGZ Westelijk Noord Brabant, de eerste Bewogen Deuren Award. De Award zal jaarlijks worden uitgereikt aan een organisatie die zich inzet voor het terugdringen van verplichte zorg en isolatie.