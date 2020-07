Ggz-activiste mag na jaren wachten op intake komen

Ggz-activiste Charlotte Bouwman heeft na bijna drie jaar wachten een uitnodiging gekregen voor een intakegesprek bij een instelling. Daar kan ze dan mogelijk een behandeling krijgen voor haar complexe stoornis, meldt ze op Twitter. Bouwman is acht jaar suïcidaal en wacht al lange tijd op de juiste hulp.

Eerder dit jaar sloeg de 27-jarige Bouwman haar tent op in de hal van het ministerie van Volksgezondheid om aandacht te vragen voor haar situatie en die van haar lotgenoten. De actie zorgde onder andere in Den Haag voor discussie over complexe ggz-zorg.

Na gesprekken met Bouwman maakte staatssecretaris Paul Blokhuis in maart bekend afspraken te hebben gemaakt, om voor mensen met zeer complexe psychische problemen die nu soms tussen wal en schip vallen een passend behandelaanbod te regelen. Maar zowel coalitie- als oppositiepartijen vinden dat het plan tekort schiet. (ANP)