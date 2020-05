‘Ggz moet weer zoveel mogelijk patiënten gaan zien’

Zorgverleners in de ggz moeten hun patiënten als dat veilig kan weer zoveel mogelijk face to face behandelen, vindt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). Hij roept ze daartoe op.

De coronacrisis raakt mensen met psychische problemen hard, blijkt uit onderzoek van onder andere het Trimbos-instituut. Ze hebben vaak niet alleen meer klachten, maar vinden ook dat de hulpverlening tekortschiet. Ze zeggen minder hulp en begeleiding te krijgen en missen face-to-facecontact met zorgverleners.

Coronaregels

Blokhuis denkt “dat het beter kan en moet om cliënten snel weer de hulp te bieden die ze nodig hebben”. Hij wijst erop dat de coronaregels die de ggz zelf heeft opgesteld ruimte biedt voor behandelingen in groepen en face to face. Dat gebeurt sinds twee weken al weer meer, stelt hij. Sommige patiënten gedijen wel goed bij beeldbellen, erkent de staatssecretaris. Maar een deel vindt dat moeilijk of onwenselijk.

Heropstart Parnassia Groep

In lijn met het heropstarten van de reguliere zorg in ziekenhuizen, schaalt de Parnassia Groep de ggz weer op naar het ‘nieuwe normaal’. Marc Blom, psychiater en bestuurder van Parnassia Groep vertelt daarover vandaag op Zorgvisie. Ruim een maand geleden maakte de Parnassia Groep zich klaar voor een nieuwe fase in de coronacrisis, waarbij de afweging steeds zwaarder woog wat een groter risico was: de afwezigheid van zorg en ondersteuning of besmetting met het coronavirus. De belangrijke vraag toen was hoe gaat de ggz om met de crisis en hoe kan de ggz haar patiënten de hoognodige zorg blijven bieden.

Kwetsbare groepen

Toen al was volgens Blom duidelijk dat een aantal groepen het lastig had. De Parnassia Groep zocht daarom in april al de grenzen op van de RIVM-richtlijnen, zoals een-op-een wandelingen organiseren van patiënten die normaal naar de dagopvang gingen met vrijwilligers. Ondertussen is het tijd voor de ggz-organisatie om nog een stap verder te gaan en de reguliere zorg weer zoveel mogelijk op te gaan pakken. Lees hier verder. (ANP/Skipr)