GGZ Nederland onderstreept koerswijziging met nieuwe naam

Samenwerking, zowel binnen als buiten de sector, dat is het sleutelwoord in de nieuwe koers van GGZ Nederland. Om deze nieuwe koers kracht bij te zetten heeft de branchevereniging gekozen voor een nieuwe naam: ‘de Nederlandse ggz’.

“Wij geloven dat we de mentale veerkracht van mensen alleen samen met anderen kunnen versterken”, licht bestuursvoorzitter Jacobine Geel de transformatie naar een toekomstbestendige netwerkorganisatie toe. “We behartigen de belangen van onze leden en dat blijven we doen. Maar we slaan ook nieuwe wegen in. Gericht op meer samenwerking en kennisdeling, snelle participatie en afstemming. Met leden, partners en andere stakeholders. Binnen en buiten onze sector.”

Veerkracht

“Eensgezind werken aan een mentaal veerkrachtige, inclusieve en veilige samenleving”, luidt de missie van ‘de Nederlandse ggz. ‘” Dáár gaan we voor in de komende jaren. Goede geestelijke gezondheid is van ons allemaal. En iedereen kan bijdragen. Samen zijn we: de Nederlandse ggz!”

Speerpunten

Behalve voor goede, tijdige en gepaste zorg en begeleiding zet ‘de Nederlandse ggz’ zich in voor “nieuwe maatschappelijke ambities die bijdragen aan een mentaal veerkrachtige, inclusieve en veilige samenleving”. Praktische speerpunten voor de komende jaren zijn: het bestrijden van de wachtlijsten binnen de ggz, het signaleren en voorkomen van kindermishandeling, een proactief suïcidepreventiebeleid en de aanpak van stigma’s over psychische problemen.

Huisstijl

Naast een nieuwe naam heeft de branchevereniging voor de ggz ook een nieuwe huisstijl gekregen. Deze verandering ligt helemaal in de lijn van de verdere modernisering van de vereniging. Ook de website wordt vernieuwd. Daarnaast start ‘de Nederlandse ggz’ onder de naam de GGZ Community met een nieuw online platform voor en door onze leden, waar ideeën, initiatieven, dialoog, oplossingen en innovaties van leden samenkomen. De vernieuwingsoperatie heeft bijna twee jaar in beslag genomen. Het toenmalige GGZ Nederland kreeg in 2018 groen licht van de leden om de vereniging te moderniseren.