Ggz-sector vraagt Tweede Kamer meer steun 

Tweede Kamerleden moeten meer aandacht hebben voor de problemen in de ggz-sector als ze over twee weken debatteren over de begroting van het ministerie van VWS. In een brief wijzen patiënten, hun naasten, zorgverleners en ggz-instellingen op de toenemende wachttijden, personeelstekort en het onder druk staan van de mentale gezondheid.