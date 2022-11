GGzE mag opleiding psychiatrie toch behouden

Met dit besluit herziet de RGS haar voorgenomen besluit tot intrekken van de erkenning.

Aangepast opleidingsklimaat

De RGS stelt in haar besluit dat “de door GGzE genomen maatregelen het vertrouwen geven dat die er toe zullen leiden dat het opleidingsklimaat zodanig kunnen veranderen dat de erkenning van de opleiding in stand kan blijven.” Ad-interim bestuursvoorzitter Luc Kenter: “Voorbeelden daarvan zijn nieuwe opleiders, een aangepaste governance met escalatieroutes voor klachten van aiossen en een externe voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie en een GGzE-brede Toezichtcommissie Opleidingen.” De huidige aiossen kunnen hun opleiding bij GGzE voortzetten en GGzE mag nieuwe aiossen in opleiding nemen.