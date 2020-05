GHZ ontwikkelt routekaart voor herstart dagbesteding en bezoek

De routekaart is op verzoek van het ministerie van VWS en de Tweede Kamer en in nauwe samenwerking met cliënten- en beroepsgroepen NVO en NVAVG tot stand gebracht. De handreiking moet inzicht geven in wat er wel kan in de coronatijd, de versoepeling van de bezoekregeling en het weer opstarten van de dagbesteding, aldus Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Aan deze elementen zijn uiterste data gekoppeld, zodat zorgaanbieders de ruimte hebben om de versoepeling naar eigen mogelijkheden uit te kunnen voeren.

Fasering

Voor de gehandicaptensector geldt de volgende fasering: Per 25 mei wordt voor kinderen en jongeren, woonachtig binnen de residentiele zorg, bezoek door twee vaste bezoekers mogelijk gemaakt. Per 1 juni krijgt iedere cliënt, onafhankelijk van de woonvorm, een vorm van dagbesteding. Hierbij zijn de algemene maatregelen en het organiseren van veilig vervoer cruciale voorwaarden. Per 15 juni is voor iedere cliënt in een instelling of kleinschalige woonvoorziening op een goede manier invulling gegeven aan het ontvangen van bezoek. Ten slotte zal er per 1 juli met iedere cliënt die dat wenst een afspraak gemaakt over logeren buiten de instelling.

