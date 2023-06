Glia Diagnostiek: Amsterdamse laboratoria slaan handen ineen

De laboratoria van vier Amsterdamse zorginstellingen (Amsterdam UMC, OLVG Lab, GGD Amsterdam en Sanquin Diagnostiek) gaan samenwerken onder de naam Glia Diagnostiek. De partijen willen hiermee grote en complexe laboratoriumdiagnostiek aanbieden via een centraal en digitaal loket in de regio Groot-Amsterdam.

Glia diagnostiek draagt daarmee bij aan een oplossing voor de verschillende problemen die spelen binnen de laboratoria.

Duurzamere gezondheidszorg

Verschillende factoren binnen de laboratoria vragen om een betere en regionale afstemming. Patiënten worden steeds vaker binnen een keten van zorgaanbieders behandeld. Er is een toenemende vraag naar complexe laboratoriumdiagnostiek, de kennis daarvan is nu vaak nog verspreid. En ook bij laboratoria is het een uitdaging om aan voldoende personeel te komen.

Deze problemen benadrukken de noodzaak van een duurzamere gezondheidszorg.

Samenwerking

Met Glia Diagnostiek verbinden we verschillende lab disciplines en alle zorglijnen (thuis, de eerste, tweede en derde-lijn) met elkaar”, vertelt Anja Leyte, directeur van OLVG Lab BV, namens de vier partijen.

“We werken als organisaties al langer op veel gebieden samen. Door deze samenwerking op het gebied van laboratoriumdiagnostiek kunnen wij op termijn zowel patiënten als zorgverleners sneller en beter bedienen. Onze gezamenlijke missie is de juiste diagnostiek bieden, op de juiste plaats met het juiste advies, vanuit de juiste partij, snel en van hoge kwaliteit.”

Expertlabs

Op een aantal laboratoriumdisciplines, zijn al proef projecten, zogenoemde ‘expertlab’s’, gestart. Daarbij werken specialisten van de verschillende partijen samen aan een ontwerp voor de samenwerking.

Zorgverleners krijgen via een platform toegang tot de diagnostiek. Achter deze ‘voordeur’ zorgen alle betrokken partijen voor de integratie van diagnostiek en het beste advies. Er wordt daarvoor gewerkt aan een digitale omgeving die het de zorgverleners makkelijker gaat maken om een aanvraag te doen. Zij krijgen via het platform dat Glia Diagnostiek aanbiedt makkelijk inzicht in aanvragen en uitslagen.