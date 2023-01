Google hoeft ‘neprecensie’ over kaakchirurg  niet te verwijderen

Een anonieme patiënt plaatste op 17 april 2019 een negatieve recensie op Zorgkaart Nederland. Daarin valt te lezen dat de kaakchirurg met een stagiair nog voordat de verdoving was ingewerkt, aan de slag ging. “Toen ik aangaf dat ik alles nog voelde en dat het me ernome pijn deed zei de heer [verzoeker] dat dat er bij hoorde. Binnen een mum van tijd stond ik weer buiten met de tranen in mijn ogen, trillend op mijn benen en het bloed nog op mijn wang. De verdoving begon pas te werken toen ik overrompeld beneden in de kantine zat bij te komen. Het was een verschrikkelijke ervaring met middeleeuwse praktijken. Als een volwassene heb ik nog nooit eerder zo’n behandeling gehad! Er werd totaal niet naar mij geluisterd dat ik alles nog voelde, dat wekte irritatie op bij de heer [verzoeker]”, luidt de recensie.

Onvoldoende bewijs

De desbetreffende kaakchirurg was van 2014 tot 2022 werkzaam bij de kaakchirurgie afdeling van het betreffende medisch centrum. In maart 2022 diende de kaakchirurg onder verwijzing van de AVG bij Google een verwijderingsverzoek van het zoekresultaat in, dat verschijnt bij een zoektocht in Google op zijn naam. De kaakchirurg stelde dat hij een neprecensie vermoedde van de inzender, die hij nooit als patiënt zou hebben behandeld. Google meldde de URL niet uit de zoekresultaten te verwijderen. Daarom beval de kaakchirurg Google via de rechtbank om de ‘neprecensie’ te verwijderen.

De rechtbank oordeelt echter dat de klager niet kan aantonen dat het om een neprecensie gaat. “Terwijl wel redelijkerwijs kan worden verlangd dat hij die onderbouwing aanlevert. Daarbij is ook van belang dat Google onweersproken heeft gesteld dat Zorgkaart aan een zorgaanbieder de mogelijkheid biedt om een verzoek te doen om in contact te komen met de inzender. Zorgkaart verzoekt in dat geval, bij het leggen van contact, om bewijs dat de inzender daadwerkelijk patiënt is geweest van de betreffende zorgverlener. Daarmee stond er een route voor [verzoeker] open om op eenvoudige wijze na te gaan en te onderbouwen dat hij de inzender van de review inderdaad nooit heeft behandeld, zoals hij stelt. Maar [verzoeker] heeft van die route kennelijk geen gebruik gemaakt”, valt te lezen in de uitspraak.