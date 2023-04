Gouden Zorg uit Hengelo onder verscherpt toezicht

Op 3 januari bezocht de inspectie Gouden Zorg. Dit was een vervolg op een eerder bezoek in 2022. De inspectie ziet risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Zowel de zorgverleners als de bestuurder moeten meer methodisch gaan werken. Dit betekent onder meer dat zij informatie over de plannen, tussentijdse evaluaties en resultaten beter moeten opschrijven.

Ook zijn de zorgverleners onvoldoende bekend met wetgeving waar zij mee te maken hebben of weten zij onvoldoende hoe zij deze kennis kunnen gebruiken. Een voorbeeld hiervan is de Wet zorg en dwang (Wzd). Daarnaast heeft Gouden Zorg te weinig deskundigheid in huis om een plan van aanpak te maken en deze uit te voeren. Dit is nodig om de zorg te verbeteren.