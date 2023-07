Granaat gevonden op bouwplaats VieCuri

Schrik op de bouwplaats van VieCuri. Tijdens graafwerkzaamheden op het bouwterrein is maandag een handgranaat gevonden. De Explosieve Opruimingsdienst (EOD) heeft de granaat afgevoerd.

Na de vondst maandagmiddag werden de graafwerkzaamheden direct gestopt en werd de bouwplaats ontruimd. “We hebben maatregelen genomen om het risico voor patiënten en medewerkers zo klein mogelijk te houden”, aldus het Limburgse ziekenhuis. De granaat is later op de middag afgevoerd door de EOD. “Deze hoeft niet meer tot ontploffing te worden gebracht omdat de drie (explosieve) rookpotten er niet meer in zitten.”