Gratis parkeren voor zorgpersoneel in Amsterdam

Zorgpersoneel in Amsterdam krijgt een vergunning waardoor het overal in de stad gratis kan parkeren. Dat is een van de maatregelen die het stadsbestuur heeft getroffen vanwege de coronacrisis.

Het college van burgemeester en wethouders wil ervoor zorgen dat medewerkers van ziekenhuizen, apotheken, verzorgings- en verpleeghuizen, huisartsen en de GGD zonder problemen kunnen werken.

Ook parkeergarages

De reis van en naar de stad moet daarom zo makkelijk mogelijk zijn, vindt het college. Nu reizen met het openbaar vervoer lastiger wordt, door besmettingsgevaar en beperkter aanbod van bussen, trams, treinen en metro’s, komt er een speciale parkeervergunning voor auto’s. Hiermee kunnen zorgmedewerkers tot zeker eind mei op straat, maar ook in diverse gemeentelijke parkeergarages terecht. Een aantal private eigenaren van parkeergarages heeft eveneens gratis plekken beschikbaar gesteld.

‘Veerkrachtige stad’

De maatregelen werden in een brief gestuurd voorafgaand aan een bijzondere raadsvergadering, waarin wordt gesproken over de gevolgen van het coronavirus. Burgemeester Femke Halsema bedankte aan het begin de medewerkers in de zorg en de hulpverleners. “Amsterdam is een historische en veerkrachtige stad. Inwoners laten zien dat ze heldhaftig zijn, zoals de zorgmedewerkers, vastberaden zoals de ondernemers en barmhartig zoals al die duizenden bewoners. We gaan dit samen rooien.” (ANP)