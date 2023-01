Griepepidemie zit zorg ziekenhuizen niet in de weg

Ook de kritiek planbare zorg, die binnen zes weken moet worden verleend, is met 96 procent gelijk aan november. Het aantal mensen dat wacht op een behandeling in het ziekenhuis is zelfs met 3,4 procent gedaald ten opzichte van november.

De wachttijden voor de ziekenhuiszorg zijn weliswaar stabiel, maar blijven hoog. In een aantal regio’s is er een lichte daling, maar landelijk is geen neerwaartse beweging te zien. Planbare zorg waarvoor ook intensive care nodig is, ligt ook nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. (ANP).