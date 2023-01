Griepgolf is geen probleem voor zorgorganisaties

De griepepidemie leidt momenteel tot uitval onder zorgpersoneel, maar van een alarmerende situatie in de ziekenhuizen is geen sprake. Dat stellen beroepsorganisatie NU’91 en vakbond FNV.

NU’91 ziet dat er “veel uitval” is onder personeel door griep. Tegelijkertijd is er meer werk door griepbesmettingen bij de bevolking. “Toch is het niet zo dat de alarmbellen allemaal afgaan”, aldus een woordvoerder.

Het is nog te doen en de extra druk is ook geen verrassing, aldus de zegsman. “Het personeelstekort is al langer dusdanig dat je met een kleine verstoring al consequenties hebt”. Die bestaan eruit dat medewerkers meer en andere diensten moeten draaien dan normaal.

Dat beeld schetst ook Elise Merlijn, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn. Volgens haar is het verzuim al langer “heel hoog”. “Dat komt niet alleen door griep of corona, maar ook door de enorme werkdruk. Daardoor is sprake van burn-outs en langdurig ziekteverzuim. We zien momenteel wel meer griepgerelateerde klachten dan corona.”(ANP)