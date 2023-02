Grietje van Buiten nieuwe bestuurder Espria

Grietje van Buiten maakt de overstap van Alliade naar het bestuur van Espria. Per 1 april zal ze zich bij de rvb van Espria voegen. Ze vult hiermee de positie van derde bestuurslid in.

Grietje van Buiten is op dit moment werkzaam als directeur bij Alliade, een grote organisatie die jeugdzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, ouderenzorg, werk en dagbesteding en maatschappelijke ondersteuning biedt in Friesland. Eerder was zij werkzaam bij ziekenhuis Tjongerschans en Medisch Centrum Leeuwarden.

Innovatie

“Haar brede ervaring in de zorg, verbindende competenties, evenals haar kracht om vernieuwend te denken en doen, vormen belangrijke overwegingen voor deze benoeming”, aldus André Rouvoet, voorzitter raad van commissarissen van Espria. “De portefeuille van Grietje zal onder meer gericht zijn op de innovatie van de zorg. Wij hebben er vertrouwen in dat haar vaardigheden en visie een waardevolle aanvulling zijn voor de raad van bestuur.”

Espria is een netwerk van zorgorganisaties Evean, Icare V&V, Zorggroep Meander, De Trans, GGZ Drenthe, Icare JGZ, Icare Thuisbegeleiding, Zorgcentrale Noord/Naast. Bij alle organisaties werken zo’n 17.000 mensen.