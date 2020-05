Groei zorguitgaven was in 2019 aanzienlijk hoger dan groei economie

De groei van de zorguitgaven lag in 2019 met 3,7 procent ver boven het niveau van de economische groei. De groei van de zorguitgaven was wel lager dan begroot.

Voor het jaar 2019 werd in de begroting uitgegaan van een groei van de netto zorguitgaven met € 4,9 miljard (van € 66,3 miljard in 2018 naar € 71,2 miljard in 2019). Zoals het er nu naar uitziet kwam deze groei in 2019 echter uit op € 4,1 miljard. Dat is dus € 800 miljoen minder dan verwacht.

Dat blijkt uit het jaarverslag van het ministerie van VWS.

Volumegroei

De toename van de groei heeft vooral te maken met loon- en prijsontwikkelingen en met volumegroei. Dat de totale uitgaven toch € 800 miljoen lager waren dan begroot, is voornamelijk het gevolg van lagere uitgaven voor opleidingen en bepaalde geneesmiddelen.

De groei van de zorguitgaven was in 2019 in een percentage uitgedrukt 3,7 procent. Dit is aanzienlijk hoger dan de economische groei, die 1,8 procent bedroeg.

Trendbreuk

Dit is een trendbreuk, want in de zes jaren voor 2019 was de groei van de zorguitgaven juist lager dan de economische groei.

Gezien de ontwikkelingen rondom de uitbraak van het coronavirus is het vrijwel zeker dat de groei van de zorguitgaven in 2020 opnieuw de economische groei (die waarschijnlijk negatief zal zijn) zal overtreffen.