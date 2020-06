Groene Hart Ziekenhuis kiest voor betaalbaar epd

Het ziekenhuis koos in juli 2019 voor Nexus als nieuwe epd-leverancier vanwege de openheid van het systeem en de mogelijkheid tot verregaande samenwerking met andere zorgaanbieders in en buiten de regio. Met het vervangen van de 24 oude systemen door één geïntegreerd epd is de eerste fase van het project nu afgerond. In de volgende fase, die na de zomer zal starten, richten de vernieuwingen zich op het OK-complex en het medicatieproces, waarna het traject in 2021 afgerond zal zijn.

Letten op financiën

Maikel van Oosterhout, co-bestuurder en CMIO van het GHZ, zegt hierover: “De afgelopen maanden stond de zorgwereld als gevolg van de corona-crisis flink op z’n kop. Dat de implementatie van ons nieuwe epd volgens planning door zou gaan, was niet vanzelfsprekend. We zijn dan ook bijzonder trots dat we dit met alle betrokkenen hebben gerealiseerd. ”

Een doorslaggevende rol bij de aanschaf van het Nexus-systeem speelden de kosten, zei Van Oosterhout eerder in Zorgvisie. “We hebben als ziekenhuis de afgelopen jaren goed op de financiën moeten letten. Een epd van een van de grotere leveranciers kost al gauw zo’n 15 tot 20 miljoen euro. Dit verspreid over een aantal jaren, maar toch. En daar komen de jaarlijkse bijdragen voor updates en onderhoud nog bij. Zo’n bedrag is voor ons, en voor de banken die ons financieren, op dit moment onverantwoord. We zijn nu, mede vanwege de soepele aansluiting op het ZIS, minder dan de helft kwijt.”

Best-of-breed

Het nieuwe epd is wel nog minder compleet dan dat van sommige concurrenten, zo bleek uit het artikel in Zorgvisie. Het Nexus-systeem heeft de karakteristieken van een zogeheten best-of-breed oplossing, terwijl de epd’s van de grotere leveranciers, zoals ChipSoft en Epic, meer trekken hebben van een all-in-one systeem, dat minder vraagt van de eigen ict-afdeling van het ziekenhuis.