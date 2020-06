Groenhuysen benoemt nieuwe bestuurder

Axt (55) vervangt Peter van den Broek, die op 16 januari afscheid nam van Groenhuysen. Axt heeft ruim vijftien jaar ervaring als bestuurder in de zorg, bij onder meer STMR in de provincie Gelderland en bij fusieorganisatie Santé Partners in de provincie Gelderland en Utrecht. Het afgelopen halfjaar was hij ad interim bestuurder bij Oktober in Zuidoost Brabant.

Imago

Groenhuysen denkt met Axt een bestuurder in huis te halen die met zijn kennis, kunde en ervaring goed past bij de huidige ontwikkelfase en ambities van de organisatie. “Groenhuysen heeft een goed imago en staat bekend als een innovatieve organisatie, die steeds de beste en warme zorg en een goede kwaliteit van leven nastreeft, haar regionale maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en veel investeert in medewerkers”, zegt Axt over zijn nieuwe functie. “Deze ambities passen goed bij mijn persoonlijke visie op de ouderenzorg.”